Udinese-Napoli, Giuntoli: “Per il futuro di Spalletti vedremo, ora concentrati su ultimo km”

“Momento molto bello e delicato, c’è da fare l’ultimo centimetro e siamo concentrati”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, a pochi minuti dal via del match-scudetto contro l‘Udinese: “Sono molto orgoglioso del lavoro fatto, dopo molti anni avere questa riconoscenza è motivo di grande soddisfazione”. E sul futuro di Spalletti: “Non abbiamo parlato con Spalletti, so che lui è innamorato di squadra e popolo, ha buttato tutto se stesso nel progetto ma per il suo futuro vedremo”.