Udinese-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Udinese e Lazio, valevole per la 36esima giornata della Serie A 2022/2023. Chiamati a vincere i biancocelesti se vogliono blindare il quarto posto e tenere a debita distanza Milan, Atalanta e Roma. Non sarà però una passeggiata alla Dacia Arena contro un Udinese che vuole riscattare la sconfitta di Firenze e provare a chiudere nella parte sinistra della classifica. La sfida è in programma oggi, domenica 21 maggio alle 20:45. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.