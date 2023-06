Udinese-Juventus oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Nel match valevole per la trentottesima giornata di Serie A 2022/2023, l’Udinese ospita tra le mura amiche la Juventus. Ultima chiamata per i bianconeri se vogliono ambire all’Europa League. Vince in Friuli però non basta dato che dovrebbero arrivare risultati positivi anche da Roma e Bergamo. I ragazzi di Allegri sono però concentrati innanzitutto su loro stessi e andranno a caccia dei tre punti contro Samardzic e compagni, reduci da tre sconfitte consecutive. La sfida è in programma oggi, domenica 4 giugno alle 21:00 presso la Dacia Arena. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Dazn, Sky Go e NOW.