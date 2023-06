Udinese-Juventus 0-1, Sottil: “Arrivati contati con molti giovani, si riparte dal dodicesimo posto”

Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa al termine di Udinese-Juventus 0-1, ultima partita della stagione. Quarta sconfitta consecutiva per i friulani, che chiudono al dodicesimo posto in classifica: “Peccato essere arrivati contati a fine campionato, anche oggi in campo c’erano tanti giovani per affrontare una grande squadra. Sul profilo dell’impegno e del gioco ci siamo stati, abbiamo dato tutto.” Non mancano ovviamente le domande sul mercato: “Se ne occupa la società, chiaro che ci sono dei parametri zero e altri giocatori che andranno via. Sono sicuro che arriveranno giocatori da Udinese per un sistema consolidato come il 3-5-2 ma al di là del modulo voglio giocatori con fame che siano pronti a vestire questa maglia.”

“A inizio campionato abbiamo lavorato con grandissima intensità – conclude Sottil – Adesso vogliamo ripartire da questo atteggiamento e dal dodicesimo posto in classifica. Faremo delle valutazioni sui giovani come Guessand e Abankwah, ma anche su Cocetta che oggi si è comportato bene.”