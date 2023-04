Udinese, infortunio per Success e Pafundi: l’azzurro ha lasciato l’under 20

“Isaac Success, all’esito degli esami strumentali effettuati, ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Simone Pafundi, invece, ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra, senza interesse capsulo-legamentoso. Pafundi, pertanto, non ha potuto prendere parte al raduno della Nazionale italiana under 20 ed è rientrato a Udine. Per entrambi i calciatori la prognosi sarà valutata giorno dopo giorno”. Lo ha reso noto oggi l’Udinese, che nel prossimo turno dovrà sfidare il Lecce.