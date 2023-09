Udinese-Fiorentina, Sottil: “L’ansia non serve, dobbiamo trasportare i tifosi con noi. Ci manca cinismo”

Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Fiorentina, match della quinta giornata di Serie A in programma domani alle ore 15:00 alla Dacia Arena. I friulani cercano ancora la prima vittoria in campionato e il tecnico bianconero punta anche sul pubblico di casa: “Dobbiamo trasportare i tifosi con noi, giocare con ansia non serve a nulla. Dobbiamo migliorare nel recupero della palla, casa nostra deve essere un ambiente positivo e un valore aggiunto – spiega Sottil – La Fiorentina dà pochi riferimenti, era una squadra già forte e ora si è anche rafforzata. Noi dobbiamo essere più cinici negli ultimi metri, anche sfruttando meglio i calci piazzati dove abbiamo già creato qualche occasione nelle scorse partite.”

A livello individuale, non mancano i problemi fisici: “Mi dispiace per Ebosse perchè ha avuto una ricaduta dopo mesi di lavoro per recuperare. Lavorava da un mese ad alta intensità, l’infortunio ormai era alle spalle. Non deve mollare, anche se al terzo crociato può esserci una certa predisposizione. Per Kabasele sono tranquillo, forse sarà a disposizione già con il Genoa o al massimo lo sarà con il Napoli. Pereyra non può ancora iniziare dal primo minuto, per tre mesi non si è allenato. Tra un paio di settimane sarà in buona condizione.”