Udinese-Empoli, Sottil: “Una sola squadra in campo, meritavamo di vincere”

Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha commentato il pareggio ottenuto contro l’Empoli in campionato. Queste le parole dell’allenatore bianconero in conferenza stampa: “C’è stata una sola squadra in campo. Abbiamo effettuato 21 tiri, con 8 corner e un lungo possesso palla. Si poteva fare di più, soprattutto meritavamo di vincere. Non ci siamo riusciti però e alcune volte si rischia anche di perdere partite di questo tipo. Dobbiamo essere più concreti e impiegare meno tiri per segnare, ma sono fiducioso e so che i gol arriveranno”.