Udinese, Deulofeu: “Da mesi so che potrei non tornare più a giocare”

“Sto provando a recuperare in tutti i modi, ma ho accettato l’idea che io possa anche non riprendermi. Da diversi mesi so che potrei non giocare mai più”. Queste le parole di un Gerard Deulofeu pessimista, nel corso di una diretta Twitch sul canale Jijantes, sulle prospettive future della sua carriera. Lo spagnolo è fermo da praticamente un anno e mezzo, solo uno scampolo di partita a gennaio 2023 prima di operarsi di nuovo. “Non riesco a fare più quello che mi piace. Sono mesi molto complicati, ma per fortuna ho potuto fare un grande cambiamento a livello personale. Sono felice del mio cambiamento per chi è stato al mio fianco e per quello che ho creato nella mia vita. Sarei potuto cadere in depressione. Sto pensando al presente ma anche al futuro dopo il calcio”.