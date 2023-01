Udinese, Deulofeu costretto a operarsi al ginocchio

Brutte notizie per l’Udinese, che ha comunicato come Gerard Deulofeu sarà costretto a operarsi al ginocchio destro per un intervento di rinforzo capsulare: “Udinese Calcio comunica che, all’esito del consulto specialistico effettuato, Gerard Deulofeu dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. L’intervento sarà effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma”. Per il caso Zaniolo, l’esterno spagnolo era finito nel mirino della Roma in chiave calciomercato, ma a questo punto esce dal taccuino di Tiago Pinto.