Udinese-Cremonese, Marino: “Proveremo a tornare in Europa finché la matematica lo consentirà”

Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, a pochi minuti dall’inizio della sfida della trentunesima giornata di Serie A 2022/2023 contro la Cremonese, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Fin quando la matematica non darà una sentenza definitiva, proveremo sempre a conquistare un piazzamento in Europa, il nostro sogno non è sfumato. Ovviamente ad inizio campionato non era il nostro obiettivo, tanto che rincorriamo questo traguardo con una filosofia diversa rispetto a chi è davanti a noi. E’ un campionato difficile perché le piccole non ti lasciano giocare e colpiscono in contropiede, infatti sono state un problema anche per le big. Anche quelle che sembrano destinate alla retrocessione stanno tornando sotto con forza”.