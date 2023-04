Atalanta-Roma, Totti ospite di Dazn nel Monday Show

Francesco Totti superospite di Dazn. L’ex capitano giallorosso sarà uno dei protagonisti del Monday show di Dazn condotto da Pierluigi Pardo nel post gara di Roma-Atalanta. ‘Supertele-Leggero come un pallone’ si ‘accenderà’ nel prepartita di Atalanta-Roma, posticipo serale del lunedì, per proseguire dopo il triplice fischio con le interviste a Gasperini e Mourinho. In collegamento dalla Capitale, l’ex capitano condividerà il suo punto di vista su un campionato che continua a regalare forti emozioni. Presenti anche altri due campioni del mondo 2006: l’attuale tecnico del Genoa, Alberto Gilardino e Luca Toni. Insieme a Pardo, presente anche Ciro Ferrara.