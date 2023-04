Golf, Superlega araba: l’americano Gooch vince in Australia

Prima vittoria per Talor Gooch in Superlega, l’americano ha vinto la individuale del LIV Golf Adelaide. Il golfista ha dominato i primi due round, e ha poi controllato il terzo riuscendo a superare, con uno score di 197 (62 62 73, -19) colpi, la concorrenza dell’indiano Anirban Lahiri, 2/o con 200 (-16). Non è riuscito nell’impresa Greg Norman: l’australiano, tra i favoriti della vigilia, ha chiuso la competizione con un totale di 201 (-15) piazzandosi, insieme a Patrick Reed, Cameron Tringale e Pat Perez, alle spalle di Gooch e Lahiri.

La competizione a squadre è andata invece al team 4 Aces GC capitanato da Dustin Johnson, con Pat Perez, Patrick Reed e Peter Uihlein, che si è imposto con un totale di “-47” colpi davanti al Range Goats GC di Gooch, Bubba Watson, Harold Varner III e Thomas Pieters, al 2/o posto con “-46”.