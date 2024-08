Udinese-Como, Runjaic: “Fabregas gioca un calcio interessante, vogliamo essere coraggiosi”

“Dobbiamo concentrarci sulla partita di domenica, vogliamo portare sul campo tanta energia e provare a vincerla. Il Como è una buona squadra, conosciamo i loro punti di forza. Giocano un calcio interessante, con tanti uomini a centrocampo e passaggi corti”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic in conferenza stampa in vista della partita contro il Como. “Vogliamo mettere in campo quello che abbiamo preparato in settimana. Arrivare alla pausa per le nazionali con 7 punti sarebbe un grande risultato, ma non voglio pensarci troppo, l’obiettivo è vincere il più possibile ma dobbiamo continuare a lavorare intensamente – spiega Runjaic –. È come quando un bambino muove i primi passi, magari sono barcollanti, poi acquisisce sicurezza; ecco noi dobbiamo pensare passo dopo passo restando coesi, se penseremo troppo in là, cadremo”.

“Oggi il focus è sulla gara di domenica per poi lavorare nella pausa per le nazionali – ribadisce l’allenatore dei friulani – vincere con il Como avrebbe più significati oltre ai tre punti, ma affrontiamo una formazione che è coraggiosa, lo ha dimostrato anche con la Juventus”. Sulle questioni tattiche e i singoli:“Ekkelenkamp non può fare l’esterno. Non voglio cambiare troppo, vogliamo un centrocampo robusto, con Lovric, con Zarraga, con Karlstrom, Ekkelenkamp ha giocato in fascia contro la Lazio ma sarà una situazione diversa. Dobbiamo decidere chi sostituirà Perez, che non ci sarà. Abbiamo poche alternative, non vogliamo rischiare Kristensen, ma abbiamo buoni giocatori che possono occupare quella posizione. Vogliamo essere coraggiosi, aggressivi, non lasciare spazi al Como, che gioca bene con il pallone. Vogliamo concretizzare il nostro lavoro, sarà una partita interessante. Ogni partita che arriva è difficile, ma questa forse ancora di più di quella contro la Lazio”.