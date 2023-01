Udinese-Bologna 1-2, Sottil: “Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Farò delle valutazioni”

“E’ un momento nel quale dobbiamo stare ancora più uniti, dobbiamo essere lucidi e fare delle riflessioni”. Queste le parole del tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna nella 18esima giornata della Serie A 2022/2023. “Oggi è stata una partita strana. Nei primi 20-25 minuti siamo partiti bene, abbiamo giocato un buon calcio. Poi ci sono stati i meriti del Bologna, nel secondo tempo loro avevano più gamba e hanno meritato la vittoria” ha aggiunto l’allenatore dei friulani.

“Lavoriamo sempre forte durante la settimana, abbiamo dimostrato di saper imporre ritmo – ha detto Sottil -. Farò delle valutazioni fisiche e tecnico-tattiche dei singoli giocatori, è arrivata l’ora che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Se c’è qualche giocatore che dovrà rifiatare lo prenderò in considerazione”.

“In questi momenti bisogna avere personalità e coraggio, le paure e le ansie bisogna lasciarle negli spogliatoi – continua il tecnico -. Noi abbiamo sempre dimostrato coraggio, ma oggi non l’ho visto. Il mio compito è di rimanere lucido e di valutare attentamente, è tanto tempo che non vinciamo. Siamo molto uniti, dobbiamo lavorare duro e prepararci per la prossima partita contro la Samp”

Su Deulofeu: “Questa settimana ha lavorato parzialmente con la squadra, il suo programma è quello di rientrare martedì a pieno regime”.