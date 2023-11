Udinese-Atalanta 1-1, Gasperini: “Abbiamo un carattere che non finisce mai”

“Un gol insperato, anche se da alcuni minuti dicevamo di mettere palla dentro perché abbiamo risorse importanti col gioco aereo. A quel punto era difficile raddrizzarla”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio in extremis in casa dell’Udinese: “L’Atalanta sta bene compatibilmente con gli impegni. L’Europa globalmente ti dà di più di quello che ti toglie, ma quando giochi giovedì e domenica e trovi avversari preparati come l’Udinese loro andavano più forte di noi. Dopo mezzora ci siamo incartati pian piano, nel secondo tempo abbiamo provato a raddrizzarla ma loro ripartivano molto forte in contropiede. Quel che è molto positivo è che abbiamo un carattere che non finisce mai, loro non sono riusciti a chiuderla e noi abbiamo sempre la fiducia di poter far gol”.

E ancora: “Sicuramente sotto l’aspetto fisico abbiamo trovato una rivale che stava benissimo. Abbiamo tenuto con tutte le nostre forze, la partita era indubbiamente difficile per noi. Va premiata la mentalità, la voglia di stare agganciati alla classifica e di chiudere questo giro di partite pesantissimo. De Roon fuori col Napoli è pesante. Ora c’è la sosta e speriamo di recuperare un po’ e di presentarci alla prossima striscia, in Europa vorremmo trovare il primo posto con lo Sporting e ci permetterebbe di dedicarci al campionato”.