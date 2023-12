Tuttosport titola: “Inter boom con gli aiutini”. Poi avverte la Juventus: “Serve sangue freddo”

Non ha usato mezzi termini Tuttosport per commentare la vittoria dell’Inter sul campo del Napoli. “Inter boom con gli aiutini. Juventus, ora serve sangue freddo” ha titolato il quotidiano, facendo riferimento è al presunto fallo ai danni di Lobotka in occasione del gol dell’1-0 e al rigore non fischiato ad Osimhen dopo il contatto con Acerbi. “Controsorpasso nerazzurro con i gol di Calhanoglu, Barella e Thuram. Il sogno scudetto di Allegri però poggia su basi solide: da Vlahovic rimotivato all’anima operaia esaltata anche da Gentile – si legge ancora – Allo Stadium sarà di scena il Napoli voglioso di rifarsi dopo la sconfitta “sporca” di ieri sera contro i nerazzurri“.