Trofeo Sardegna 2023: il Cagliari piega l’Olbia, in gol Kourfalidis e Pereiro

Il Cagliari vince il Trofeo Sardegna 2023 battendo allo stadio Nespoli i padroni di casa dell’Olbia. 2-0 il risultato finale al termine di una sfida godibile giocata però con temperature torride e molta umidità: i ritmi non sono stati altissimi, ma è stato un test amichevole decisamente interessante questo derby sardo. Per i rossoblu di Ranieri, in gol Kourfalidis e Luvumbo, minuti per il nuovo acquisto Jankto.

La prima occasione è suoi piedi di Deiola, palla che decolla alta sulla sua conclusione. Pavoletti ha una grande chance al 7′ ma non trova la porta colpendo in equilibrio precario, l’unica occasione per l’Olbia è di Biancu prima di un cooling break, mentre il vantaggio dei rossoblù di Ranieri arriva al 33′ con Kourfalidis dopo un pasticcio della difesa di casa su un retropassaggio sciagurato: Pavoletti ne approfitta e serve il greco, che calcia violento e non perdona. Nel secondo tempo tantissimi cambi da una parte e dall’altra, entra anche Jakub Jankto e impensierisce il portiere con una conclusione dalla distanza. Con Pereiro c’è un’occasione clamorosa con il tiro dell’uruguaiano che forse si specchia un po’ e non è preciso, poteva fare sicuramente meglio ma si rifà ampiamente servito da Luvumbo per il 2-0 in tap-in facile facile.