Torino, Zapata in lacrime dopo la doppietta all’Atalanta: “Ci sono state cose interne…” (VIDEO)

Una doppietta da ex che regala tre punti pesantissimi al Torino. Duvan Zapata si è presentato con le lacrime all’intervista post gara di Dazn dopo le due reti segnate all’Atalanta, la squadra che lo ha ceduto in prestito ai granata. Ora le lacrime e l’emozione per “l’amore che mi hanno dato tutti quanti, mi hanno fatto sentire importante”, spiega a Dazn. Poi aggiunge: “Ci sono state cose interne negli ultimi giorni di mercato dove ero prima, nel club non mi hanno dato il valore che meritavo. Ma qui sono stato accolto nella miglior maniera. I momenti di difficoltà li sto superando”. Zapata ha vissuto degli ultimi giorni di mercato movimentati. Nelle ultime settimane di agosto infatti il suo nome era stato accostato con forza alla Roma, che non ha trovato l’accordo con il club bergamasco e che poi ha virato su Romelu Lukaku. Alla fine l’attaccante colombiano si è accasato al Torino, dove sta ritrovando la brillantezza sotto porta con quattro reti fin qui in stagione. Vittime, oltre al Frosinone, proprio Atalanta e Roma.