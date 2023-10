Torino, Schuurs: “Lavorerò duro per tornare ancora più forte di prima”

Attraverso un post sui social, Perr Schuurs ha rotto il silenzio dopo il brutto infortunio che l’aveva costretto a lasciare in lacrime il campo durante Torino-Inter. “Ho ricevuto oggi gli esiti ufficiali dopo la partita dello scorso fine settimana. Sfortunatamente mi sono rotto il legamento crociato anteriore. Ora lavorerò duro per tornare ancora più forte di prima – ha scritto il difensore olandese dei granata – Grazie a tutti per tutto l’aiuto e il supporto“.