Come avvenuto due anni fa per Jacopo Segre, è adesso il turno di Brian Bayeye. Il terzino ha fatto infuriare i tifosi granata dopo aver postato una foto che rappresenta lo scambio di maglia con Paul Pogba, dopo il derby perso all’Allianz Stadium per 4-2. Il giocatore ha subito eliminato la foto, ma non è bastato a placare gli insulti nei suoi confronti.