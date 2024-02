Torino-Salernitana, infortunio muscolare per Rodriguez: esordio per Masina

Tegola per Ivan Juric. Sul finire del primo tempo di Torino-Salernitana, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Ricardo Rodriguez ha accusato un problema muscolare ed ha chiesto il cambio. Al suo posto Juric ha buttato nella mischia Adam Masina, neo acquisto del direttore sportivo Davide Vagnati. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali del caso per stabilire l’esatta entità del problema riscontrato da Ricardo Rodriguez che sino ad oggi aveva giocato tutte le partite di Serie A e di Coppa Italia.