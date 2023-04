Torino-Roma, Juric: “Paghiamo gli errori, troppo lontani dalle prime posizioni”

“Abbiamo regalato subito un gol, ci sta succedendo spesso. Abbiamo fatto la partita, costruendo qualche palla gol, ma non siamo riusciti a segnare. La Roma si è chiusa e i regali si pagano”. Queste le parole del tecnico del Torino Ivan Juric dopo la sconfitta casalinga contro la Roma per 1-0. “Dobbiamo entrare meglio in partita, con più fame di ottenere il risultato. Zona grigia? Ci siamo dentro, è la realtà. Non siamo ancora abbastanza forti per pensare ad altre cose. Sui piazzati siamo tristi, abbiamo pochi saltatori e con poca fame di fare gol. Belotti Rimane uno splendido ragazzo, si è comportato bene con noi. Mi aspettavo di vederlo in campo dall’inizio visto che ha un passato importante con il Torino”, conclude Juric.