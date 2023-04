Torino, Radonjic si ferma: lesione al retto femorale

Il Torino Football Club “comunica che Nemanja Radonjic è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio”. L’attaccante dovrà quindi saltare la prossima partita contro l’Atalanta e il prossimo turno contro la Sampdoria. Per l’esterno scuola Roma 4 gol in 30 presenze in questa stagione. Al suo posto dovrebbe quindi agire Vlasic con Miranchuk alle spalle di Sanabria.