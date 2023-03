Torino-Napoli, Osimhen: “Vogliamo regalare lo scudetto ai tifosi, che onore ricevere tanto amore”

Ennesima doppietta stagionale di Victor Osimhen e il Napoli stravince per 4-0 in trasferta contro il Torino, volando a +21 sull’Inter seconda e blindando a doppia mandata la vetta della Serie A. “Faccio i complimenti a tutta la squadra per questa altra bella vittoria. Ho sentito bene il coro ‘vinceremo il tricolore’: noi vogliamo regalare questo prestigioso trofeo ai nostri tifosi: l’importante è continuare con questa determinazione. L’amore della gente per me? Ringrazio tutti, per me è un onore”, ha affermato Osimhen ai microfoni di Dazn.