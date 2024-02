Torino-Lazio 0-2, Sarri: “Bravi a soffrire. Classifica? Inutile guardarla”

“Contro il Bologna abbiamo giocato meglio di stasera e non ci dovevamo riscattare. Il risultato non è andato nella maniera giusta, ma venivamo da 3 prestazioni di ottimo livello. Stasera il primo tempo è stato sofferto contro una squadra con buone qualità che concede poco a livello di palleggio”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta la vittoria contro il Torino ai microfoni di Dazn. “Oggi abbiamo avuto capacità di soffrire e abbiamo assorbito senza grandi problemi la sconfitta contro il Bologna nella quale la società ha deciso di non commentare per tutelare i propri tesserati”, prosegue il tecnico. Poi, sulla classifica sottolinea: “Inutile guardarla. Il passato non esiste così come il futuro, dobbiamo pensare solo a oggi. Immobile? Aveva preso un colpo, per evitare problemi l’ho tolto”, conclude.