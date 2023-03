Torino, Karamoh: “Guardiamo avanti, l’obiettivo resta arrivare in alto”

Yann Karamoh ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Torino sul Bologna grazie ad un suo gol. “Nemmeno io ho capito come ho segnato. Dobbiamo continuare così e guardare avanti. Abbiamo vinto contro un avversario molto forte e ora bisogna rimanere concentrati”. Poi ha concluso: “L’obiettivo resta arrivare più in alto possibile. È stata una vittoria di gruppo, ed era importante anche per i tifosi”.