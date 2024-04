Torino-Juventus, Juric: “Secondo tempo di grande livello. Dobbiamo giocare per l’Europa”

“C’è grande dispiacere per un secondo tempo di grande livello, il Torino deve giocare per conquistare l’Europa”. Lo ha detto Ivan Juric, allenatore del Torino, ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 contro la Juventus nel Derby della Mole. “La squadra ha giocato un secondo tempo spettacolare, avendo tante occasioni e non concedendo tanto alla Juventus – ha analizzato Juric -. Peccato per l’ultima occasione di Lazaro, c’è grande dispiacere perché abbiamo fatto dei secondi quarantacinque minuti di grande livello. Siamo una squadra leggera fisicamente, questa è la differenza con le grandi squadre, a noi manca un livello di qualità maggiore per decidere le partite. In questi anni abbiamo perso tanti giocatori, per diversi motivi, tra Belotti, Bremer, Brekalo ed altri. Magari con il mercato migliori la rosa in alcuni reparti, però poi perdi altri giocatori e sei punto e a capo. La squadra sta bene – prosegue il tecnico granata -, gioca e si trova in campo, ma manca ancora qualcosa per arrivare più in alto. Io mi aspettavo più gol dai centrocampisti e dagli esterni, che tante volte si propongono ma quasi mai riescono a segnare. Manca quel tipo di apporto, le occasioni noi le creiamo, ma poi vanno concretizzate”.

“Queste partite – sottolinea ancora Juric, espulso nel finale per proteste – noi sappiamo giocarle, mi dispiace che non possiamo fare qualcosina in più. Bisogna continuare ad avere pazienza e lavorare, consapevoli di avere delle ottime basi. Ultimo derby? Mi trovo bene al Torino, vado d’accordo con tutti ed è un piacere allenare una squadra in cui c’è grande armonia. Volevamo vincere per i tifosi, che pretendono tanto. Stiamo facendo di tutto per conquistare dei risultati che siano all’altezza della storia di questo club, che deve giocare per arrivare in Europa”, conclude il tecnico granata.