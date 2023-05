Torino, Juric tocca i 100 punti: è il secondo più veloce in granata a riuscirci nell’era dei tre punti

Ivan Juric scrive un piccolo capitolo di storia del Torino. Il pareggio della sua squadra contro la Fiorentina all’Olimpico permette al tecnico di toccare quota 100 punti nella sua esperienza in granata in 74 panchine. Nella storia del Toro Juric diventa così il secondo allenatore più veloce a raggiungere questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Walter Mazzarri (che impiegò solamente 62 partite per totalizzare i 100 punti). In attesa di definire i programmi per il futuro, Juric si appresta a migliorare la classifica dello scorso anno: 50 i punti della scorsa Serie A, 50 ora con due gare ancora da giocare. Il Toro deve sfidare Spezia e Inter e sogna di incrementare la striscia di imbattibilità (ora a 4).