Torino, Juric: “Sono andati via in molti, non siamo allo stesso livello dell’anno scorso”

Domani il Torino affronterà il Cagliari nella prima partita della stagione di Serie A 2023/2024. Il campionato, non ancora iniziato per i torinesi, desta già alcune preoccupazioni, come afferma il tecnico Ivan Juric durante la conferenza stampa: “Abbiamo problemi in difesa, ci mancano dei giocatori e anche sulle fasce. Ranieri è un maestro, anche a livello umano, affrontarlo è molto difficile. Sono andati via più giocatori di quanti arrivati, non siamo al livello dell’anno scorso. Sappiamo tutti chi è andato via e chi è arrivato, è facile capire cosa ci manca. La società ha fatto lo sforzo di confermare fino ad oggi una parte della squadra. Avere un giocatore in prestito o di proprietà è diverso, ma alcuni giocatori non sono stati sostituiti. Per un salto di qualità e per fare qualcosa in più devi sostituirli con giocatori più forti. Adesso dobbiamo almeno pareggiare quelli dell’anno scorso. Dobbiamo completarci, siamo inferiori all’anno scorso“. Continua poi: “Dobbiamo voler migliorarci e crescere, senza porsi obiettivi speciali perché ad oggi non possiamo farli. Dobbiamo pensare solo ai miglioramenti, l’unica parola è questa. Rispetto agli ultimi due anni, siamo a buon punto, abbiamo potuto allenarci e fare amichevoli… La società si impegna, abbiamo creato questa possibilità di lavorare serenamente a livello economico. Ci mancano giocatori che Vagnati sta cercando per completare la squadra, non è un segreto. Se fai qualcosina in più, lo decide il presidente. Ora stiamo facendo cose logiche”.