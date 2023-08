Torino, Juric: “Divario netto in tutti i sensi. Bisogna lavorare, ho solo sensazioni negative”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato al termine della sconfitta subita a San Siro contro il Milan per 4-1. “C’è stato un divario enorme, differenza netta in tutti i sensi. Sia a livello individuale che di squadra, sono stati nettamente superiori. Quando fai certe partite bisogna poi analizzare tutte le cose che abbiamo sbagliato, mi devo concentrare su quello e non sul mercato”.

Poi ha proseguito: “Quello che posso dire che per me c’è un divario di rosa enorme, al di la dei giocatori a disposizione. Bisogna ragionare bene perché i ragazzi stanno rendendo meno, oggi mi hanno dato una sensazione molto negativa. Devo ragionare bene sulla prestazione, però finora ho una sensazione nettamente negativa. Se non riesci a reggere certe situazioni bisogna analizzare varie cose, cambiamenti di moduli, studiare bene durante la settimana”.