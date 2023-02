Torino, Juric: “Abbiamo dominato a tratti, ma ci è mancato un salto di qualità”

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro il Milan. “Abbiamo fatto bene, ma per vincere queste partite ci vuole più qualità. Non è facile perdere Lukic e Ricci in quel ruolo. Abbiamo fallito occasioni che avremmo dovuto sfruttare”. Poi ha continuato: “A lunghi tratti abbiamo dominata, ma ci è mancato un salto di qualità che spesso le piccole non hanno. Mi aspettavo di più da Vlasic. Non riusciamo a vincere questo tipo di gare, come a Salerno. Sono mancati anche i quinti e i centrocampisti. Gineitis? Si allena con noi da 2-3 mesi e penso possa diventare un buon giocatore. Poteva fare meglio, ma deve ancora crescere fisicamente. Ha grandi margini di miglioramento”.