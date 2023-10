Torino-Inter, la reazione di Tramontana al successo dei nerazzurri (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 53

L’Inter, dopo il pareggio con il Bologna e la sosta per le Nazionali, torna al successo stendendo 3-0 il Torino a domicilio nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024: decisive le reti siglate da Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Una vittoria che fatto gioire i tifosi nerazzurri, in particolar modo il telecronista Filippo Tramontana che, ai gol e al triplice fischio, ha espresso tutta la propria felicità in studio. Ecco la sua reazione al termine della partita.