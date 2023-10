Torino-Inter, Juric: “La squadra ha dimostrato grande spirito. Zapata? Perderlo non è un bene”

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della gara sfida casalinga contro l’Inter valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “La squadra ha lavorato con un grande spirito, le due settimane di lavoro sono state buone. L’unico dubbio è relativo a Sanabria, che si è aggregato oggi al gruppo. Affrontiamo una squadra forte, che si muove bene in campo ed ha tanti cambi a disposizione, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. E’ bello avere emozioni, voi vedete che anche io la esprimo. Tutte le emozioni, anche tristezza e rabbia, ti danno la forza per affrontare le cose. Ho una carica allucinante e non voglio più sentirmi come al derby. Sono tornato a casa triste, ma poi sono subito diventato carico per lavorare.

Sulle condizioni di Sanabria e Zapata: “Sanabria lo valuterò dopo l’allenamento odierno. Non pensavo alle due punte, è una banalità parlare in questo modo. Per me l’importante è che ci si alleni forte. Non è un bene perdere Zapata, non lo voleva nessuno, ma il suo non è un infortunio. Si tratta di una vecchia cicatrice e la sente tirare. Sono cose che capitano, spero torni già per la prossima anche se con i muscoli non si sa mai. Non ci prendiamo un rischio. Ma per domani non mi cambia nulla”.