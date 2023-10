Barcellona, Xavi: “Le condizioni di Lewandowski migliorano, spero che recuperi per il Clàsico”

L’allenatore del Barcellona, Xavi, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Athletic Bilbao: “Ci aspetta una gara dura contro una squadra forte fisicamente e coraggiosa. Ha iniziato la stagione alla grande e a noi mancano giocatori importanti, ma non deve essere una scusa“. Quando parla di assenze, Xavi si riferisce soprattutto a Robert Lewandowski: “Le sue condizioni migliorano e la caviglia gli fa sempre meno male. Mi auguro che riesca a esserci per il Clàsico: ha tanta voglia di giocare ed è un riferimento per la squadra. Infortuni? Sono causati dal calendario fitto ma a volte anche dalla semplice sfortuna“.

Infine, il tecnico dei blaugrana ha concluso toccando il tema del ‘madridismo sociologico‘: “La penso esattamente come il presidente Laporta, ma all’interno dello spogliatoio parliamo di altro. Se guardiamo l’archivio dei giornali, però, troviamo situazioni extra-sportive destabilizzanti. Ricordo che da giocatore ci accusavano di vincere perché ci dopavamo, ma in realtà non era altro che l’invenzione di un giornale di Madrid. Personalmente preferisco parlare di calcio“.