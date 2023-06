Torino-Inter, Juric: “Non penso al futuro, parlerò con la società a fine stagione”

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa della sfida contro l’Inter valida per l’ultima giornata di Serie A: “Giocheremo senza pressione, i ragazzi devono sentirsi liberi. Gli indisponibili sono solo Radonjic e Lazaro. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto nelle ultime partite. Il gruppo ha lavorato bene mi ha soddisfatto. I ragazzi hanno lavorato in modo eccezionale con i giovani che sono emersi bene. Se domani a fine partita saremo ottavi sarà una stagione splendida. Abbiamo grandi margini di crescita. Tutti possono migliorare indipendentemente dalla carta d’identità”.

Juric ha poi parlato del suo futuro al Torino e del mercato se dovesse rimanere in granata: “Non voglio parlare né di futuro e né di passato. Voglio godermi il momento, se tutto va bene sarà una dei più grandi risultati degli ultimi trent’anni. Voglio viverlo bene, poi si penserà ad altre cose. Mi piacerebbe anche provare un’esperienza all’estero in futuro. Ora sono concentrato sull’ultima giornata e sul nostro obiettivo. A fine partita mi vedrò con la società e decideremo assieme. Non ci sono intoccabili come ha dimostrato la vicenda Belotti. Ma se devo sceglierne uno è Buongiorno”.