Torino-Inter, brutto infortunio al ginocchio per Schuurs: esce disperato, compagni in lacrime

Brutto, bruttissimo infortunio al ginocchio per Per Schuurs, almeno stando alla reazione del difensore granata e dei suoi compagni in Torino-Inter. Il centrale olandese è rimasto a terra dopo uno scontro con Calhanoglu. Nel frattempo, Barella viene ammonito da Marchetti per proteste mentre il suo avversario era a terra dolorante. Il difensore dei piemontesi mette male il ginocchio, col piede che si impunta, e deve abbandonare il terreno di gioco in lacrime così come alcuni compagni, visibilmente scossi, disperato e con le mani sul volto.