Torino, i convocati di Juric per il Milan: presente Ilic, out Ricci e Pellegri

Nessuna sorpresa nella lista dei convocati del Torino di Juric in vista della sfida di questa sera contro il Milan. I granata dovranno ancora fare a meno di Pellegri, Lazaro, Zima e Ricci, quest’ultimo infortunatosi nei giorni scorsi. Convocazione per il giovane lituano classe ’04 Gvidas Gineitis. C’è Ilic, che come dichiarato dal tecnico in conferenza stampa, non dovrebbe aver più di uno spezzone sulle gambe. Di seguito la lista completa di coloro che prenderanno parte alla trasferta di San Siro: Milinkovic-Savic, Fiorenza, Gemello; Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Gravillon, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Aina; Ilic, Vieira, Vlasic, Adopo, Gineitis, Linetty; Karamoh, Sanabria, Seck, Radonjic, Miranchuk.