Torino, Cairo vola a New York: “Mai pensato di vendere il club, qui per motivi di editoria”

Il presidente del Torino, Ubrano Cairo, si è recato a New York, ma ha smentito le voci di una possibile cessione del club nel corso di un’intervista ai microfoni di CNBC: “Sono venuto qui per comprendere il mondo editoriale, così da poter prendere le giuste decisioni per quel che concerne l’editoria online, cartacea e televisiva. Nel corso degli ultimi undici anni abbiamo dato una stabilizzazione al Torino, una società con una storia incredibile anche se recentemente non ha vinto nulla. La maggioranza dei tifosi lo ha apprezzato, anche se ci sarà qualcuno che non è d’accordo. Alcuni vorrebbero che vendessi il club, ma io non ci ho minimamente pensato“.