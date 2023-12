Torino, Cairo sbotta: “Troppi punti persi per colpa degli arbitri, danneggiati anche contro il Frosinone”

A margine della presentazione del Giro Women, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei torti arbitrali subiti dai granata: “Ci stanno togliendo troppi punti, siamo stati danneggiati anche domenica scorsa contro il Frosinone. Oyono andava espulso, ma così non è stato. E il fatto che l’arbitro sia stato fermato fino al 31 dicembre crea in me grande dispiacere. Vuol dire che il Torino è vittima di torti arbitrali esagerati, e non solo solo quest’anno. Se non sbaglio sono già 3 o 4 gli arbitri puniti per l’arbitraggio di partite del Torino“.

Cairo ha poi parlato della squadra: “Sta facendo buone cose e sta crescendo. Possiamo disputare una buona stagione, ma è importante crederci e volerlo fortemente. Si tratta di un campionato senza partite facili, ma tutto è ancora alla nostra portata: ci sono poche squadre in poche punti. Dobbiamo giocare sempre come contro l’Atalanta per compiere quel passo in avanti“. Infine, su Duvan Zapata: “E’ un ottimo acquisto e sta facendo bella figura“.