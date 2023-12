Serie A, designazioni sedicesima giornata: Lazio-Inter a Maresca, Genoa-Juventus a Massa

Sarà Fabio Maresca a dirigere Lazio-Inter, big match della sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto il fischietto internazionale della sezione di Napoli per la delicata partita dello stadio Olimpico. Genoa-Juventus invece sarà diretta da Davide Massa mentre Aureliano dirigerà Milan-Monza. Altro gettone in Serie A per Maria Sole Ferrieri Caputi che fischierà in Fiorentina-Verona. Ecco tutte le designazioni della quattro giorni di Serie A che si chiuderà lunedì 18 dicembre con il posticipo Atalanta-Salernitana.

LE DESIGNAZIONI DELLA SEDICESIMA GIORNATA

GENOA – JUVENTUS Venerdì 15/12 h.20.45

MASSA

COLAROSSI – MOKHTAR

IV: COLOMBO

VAR: FABBRI

AVAR: ABBATTISTA

LECCE – FROSINONE Sabato 16/12 h.15.00

ZUFFERLI

LIBERTI – CECCON

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

NAPOLI – CAGLIARI

MARCENARO

VIVENZI – RASPOLLINI

IV: COSSO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VALERI

TORINO – EMPOLI Sabato 16/12 h.20.45

MARINELLI

BERCIGLI – CAVALLINA

IV: GHERSINI

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

MILAN – MONZA h. 12.30

AURELIANO

SCARPA – YOSHIKAWA

IV: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

BRESMES – LO CICERO

IV: SACCHI

VAR: VALERI

AVAR: PAGANESSI

UDINESE – SASSUOLO h. 15.00

MANGANIELLO

DI IORIO – BAHRI

IV: PEZZUTO

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI

BOLOGNA – ROMA h. 18.00

GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: SOZZA

VAR: CHIFFI

AVAR: LONGO S.

LAZIO – INTER h. 20.45

MARESCA

PASSERI – GARZELLI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

ATALANTA – SALERNITANA Lunedì 18/12 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI M. – CIPRESSA

IV: MARCHETTI

VAR: NASCA

AVAR: IRRATI