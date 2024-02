Torino, Cairo all’Ansa: “Parole di Juric di grande responsabilità”

“È un atto di grande generosità. Il fatto che Juric dica così è un modo per prendersi una grande responsabilità che è condivisa da tutto il club e da tutta la squadra. Lo apprezzo ancora una volta: Juric è persona schietta, non si nasconde”. Risponde così all’ANSA il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo le parole del tecnico, Ivan Juric, che si è detto pronto a lasciare il club in caso di mancata qualificazione ad una coppa europea. “È una dichiarazione di una persona che crede nella sua squadra e che ha un obiettivo di crescita dopo due anni comunque soddisfacenti – aggiunge Cairo a margine della presentazione della Maglia Rosa del Giro d’Italia, alla Pinacoteca di Brera –. Crediamo tutti in questo passo avanti, cercheremo di fare tutti il massimo anche per tenerci Juric anche l’anno prossimo”.