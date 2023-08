Torino-Cagliari, Ranieri: “Lottare come in ogni partita. Mercato? Stiamo lavorando bene”

Claudio Ranieri torna in Serie A da allenatore del Cagliari dopo ben 32 anni nella sfida che vedrà i sardi impegnati a Torino: “Sarò emozionato, ma me lo terrò dentro”, ha detto il tecnico romano nel corso della conferenza stampa del sabato. “Siamo saliti in A e l’ho già dimenticato, ora dobbiamo rimboccarci le maniche e lottare in ogni partita, centimetro su centimetro”, ha aggiunto. I granata hanno ambizioni, ma Ranieri vuole un Cagliari pronto: “Loro vogliono l’Europa e hanno speso tanto, li rispettiamo ma così come ci metteranno in difficoltà dovremo farlo noi”. In rossoblù è appena arrivato Matteo Prati, che ha “un’ottima visione di gioco e molto intelligente. – ha evidenziato Ranieri – Era fra i primi che volevamo e l’avevo segnalato subito dopo la gara giocata contro la Spal a gennaio, parlandone anche con De Rossi”. “Stiamo lavorando bene, tutti gli obiettivi stanno arrivando e così sarà anche per difensori e attaccante. Non capisco perché si inizi col mercato aperto, non solo qui in Italia: gli affari si fanno l’ultima settimana, se non l’ultimo secondo”, ha concluso il tecnico.