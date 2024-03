Torino, Buongiorno: “Daremo tutto per raggiungere l’Europa. La Nazionale? Un sogno”

Protagonista di un evento organizzato da Panini in piazza Solferino, a Torino, il capitano dei granata Alessandro Buongiorno ha detto: “Daremo tutto per cercare di raggiungere l’Europa, ci proveremo fino all’ultimo“. Sulla sua decisione di rimanere a Torino, invece: “Ho scelto di restare per un grande senso di appartenenza e per il forte legame che ho con questi colori“. Buongiorno, che tra poco volerà insieme ai compagni di Nazionale negli Stati Uniti per i test amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, ha infine concluso: “La maglia azzurra è un sogno di tutti i bambini e non posso che essere orgoglioso di indossarla. E’ una grande emozione e sono pronto per l’avventura“.