Torino-Atalanta 1-2, Gasperini: “Vittoria che ci dà entusiasmo, ora testa allo Spezia”

Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo della sua Atalanta sul Torino per 2-1: “Questo successo ci dà molto entusiasmo, ma è fondamentale resettare subito e pensare allo Spezia, squadra a caccia di punti per salvarsi. Siamo in zona Champions dalla prima giornata, ma non c’è mai stato nulla di definitivo. L’obiettivo principale è pizzicarne una e raggiungerla“. Il tecnico degli orobici ha poi fatto ricorso a una metafora per parlare dei traguardi della Dea: “Se uno prende sempre 5 in pagella, quando prenderà 8 sarà contento pur non essendo il primo della classe. I traguardi assoluti riguardano pochi, ma ci sono anche i traguardi relativi“.