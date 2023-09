Tomori irrinunciabile, Leao a caccia del riscatto: le chiavi del Milan per reagire contro il Verona

La voglia di reagire dopo uno 0-0 tra i rimpianti col Newcastle in Champions e un ko per 5-1 con l’Inter. Il desiderio di confermarsi dopo una delle migliori partenze della storia dell’Hellas in Serie A. A San Siro Milan-Verona è una sfida tra stati d’animo opposti. Il brutto passo falso nel derby ha lasciato il segno, ma Pioli vuole subito ripartire. Di fronte un Verona che con Baroni ha cambiato volto. Nell’era dei tre punti a vittoria solo in altre due occasioni la squadra gialloblù aveva collezionato almeno sette punti nelle prime quattro partite di un campionato di Serie A: otto nel 2014/15 e sette nel 2020/21. Senza Doig, l’Hellas arretra Lazovic, mentre Mboula e Ngonge dovrebbero agire a supporto di Djuric, con Faraoni (tre gol ai rossoneri in carriera) sulla corsia opposta). Il Milan non fa rivoluzioni, ma cambia tre elementi rispetto all’11 sceso in campo nel derby. Musah fa riposare Loftus-Cheek, Sportiello prende il posto dell’infortunato Maignan tra i pali, mentre in difesa si rivede dopo la squalifica Fikayo Tomori.

L’ex Chelsea è un giocatore irrinunciabile e lo dimostrano i numeri. Il Milan viaggia ad una media punti in Serie A di 2.2 a partita con Tomori in campo da quando l’inglese ha esordito in rossonero. La media si abbassa a 1.1 nelle 15 partite in cui è stato assente. Eloquente anche la percentuale di vittorie: 66.7% con Tomori, di 26.7% senza. L’inglese, ingenuo nell’espulsione contro la Roma, si riscopre provvidenziale per un Milan che col Newcastle ha comunque fatto vedere buone cose. Pioli spera di ritrovare il giocatore che più di tutti è mancato nella prima apparizione stagionale in Champions. Rafa Leao è stato criticato per quel gol sbagliato sotto porta dopo una travolgente azione individuale e ora è chiamato a reagire. Proprio il portoghese (doppietta) e Giroud (un gol su rigore) furono i protagonisti dell’ultimo match vinto dal Milan contro l’Hellas Verona (3-1 il 4 giugno 2023). Servirà una prestazione di quel livello per battere un Verona tutto nuovo e voltare definitivamente pagina dopo un derby che ha tolto certezze e compromesso il morale.