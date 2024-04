Thuram in fuorigioco prima del gol di Dimarco? Massimo Mauro: “E’ una vergogna, non è una nuova azione”

“È una vergogna che quella venga considerata una nuova azione, perché il giocatore dell’Empoli rinvia la palla su un’azione pressante dell’Inter. E’ un rinvio, non una giocata”. Lo ha detto Massimo Mauro, ex giocatore e ora opinionista per Mediaset, a Pressing parlando del possibile fuorigioco di Thuram prima del gol di Dimarco, regolare, in Inter-Empoli. Nel corso della moviola, l’ex arbitro Graziano Cesari ha ribadito come le telecamere non mostrino con assoluta certezza un possibile offside e in ogni caso si tratta di una nuova azione e dunque con una nuova APP il Var non poteva intervenire.