Tegola Milan: Theo Hernandez salta l’Udinese per una contusione alla caviglia

Pessime notizie per il Milan, che dovrà rinunciare a Theo Hernandez in occasione del match contro l’Udinese, valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Il terzino francese ha infatti rimediato una contusione alla caviglia e non andrà neppure in panchina. Il suo posto sulla fascia sinistra verrà preso da Alessandro Florenzi, che comporrà il reparto difensivo insieme a Tomori, Thiaw e Calabria. L’altra novità nell’11 titolare riguarda la presenza di Luka Jovic, preferito a Luka Romero come sostituto di Pulisic.