Tabellino Sassuolo-Real Vicenza 22-0, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino con i gol e i relativi marcatori di Sassuolo-Real Vicenza 22-0, amichevole estiva del precampionato 2023 degli emiliani. La squadra di Dionisi segna ben ventidue reti e si mette in mostra in particolare Mulattieri, attaccante in gran forma visto che firma cinque gol. Di seguito ecco allora il tabellino della squadra di Serie A.

SASSUOLO 1°tp: Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Kyriakopoulos; Boloca, Henrique; Berardi, Volpato, Antiste; Pinamonti.

SASSUOLO 2°tp: Pegolo; Paz, Flamingo, Ferrari, Rogerio (73’ Miranda); Thorstvedt, Lopez; Defrel, Bajrami, Leone; Mulattieri.

RETI: 2’, 11’ e 41’ Pinamonti, 20’, 30’ e 44’ Antiste, 23’ e 28’ rig. Berardi, 36’ Kyriakopoulos, 45’ Henrique, 47’, 64’ e 79’ Bajrami, 51’, 54’, 83’ e 90’ Thorstvedt, 56’, 58’, 73’, 85’ e 88’ Mulattieri.