Tabellino Klagenfurt-Udinese 1-5, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Inizia con un 5-1 la stagione dell’Udinese. Il ciclo delle amichevoli estive inizia con un successo agevole in casa del Klagenfurt. Sblocca il match Beto dal dischetto e Thauvin raddoppia al 36′. Prova ad accorciare le distanze Zaletel in chiusura di primo tempo, ma l’Udinese dilaga nel finale con la doppietta di Samardzic tra il 78′ e l’87’ e il gol di Lovric per il 5-1 finale.

Ask Klagenfurt (4-4-2) primo tempo: Grubor (44’ Nossler); Grubor, Romaniuk, Mrsic, Romaniuk; Micic, Ristoskov, Ahacic, Zaletel; Nsandi, Sinanovic.

Ask Klagenfurt secondo tempo (4-4-2): Nossler (82’ Fasching), Grubor (59’ Romaniuk, 75’ Otti), Frauwallner, Mrsic (59’ Zaletel, 82’ Filipovic), Dierke; Lampic, Pejic, Kmetic, Lazic (75’ Cajic); Nsandi (82’ Sinanovic), Gaggl (82’ Samardzic).

Allenatore: Ogris

Udinese primo tempo (3-5-2) primo tempo: Silvestri; Perez, Bijol, Guessand; Festy, Zarraga, Walace, Quina, Zemura; Thauvin, Beto.

Udinese secondo tempo (3-5-2): Padelli, Abankwah, Cocetta, Masina; Pejicic, Samardzic, Camara, Lovric, Kamara; Lucca, Brenner.

Allenatore: Sottil

Reti: 29’ (r) Beto (U), 36’ Thauvin (U), 43’ Zaletel (A), 78’ e 87’ Samardzic (U), 90+1’ Lovric (U).

Recupero: 0’ e 2’.

Assist: Guessand (U), Abankwah (U), Lovric (U), Samardzic (U).

Corner: 5-9.