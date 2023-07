Tabellino Bologna-Monaco 2-3, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Bologna-Monaco, match amichevole valevole per la marcia di avvicinamento della compagine rossoblù verso l’inizio del campionato di Serie A 2023/2024, in cui le due squadre hanno dato spettacolo terminando la contesa con un pareggio per 2-2: all’iniziale doppio vantaggio rossoblù firmato da Antonio Raimondo e Lewis Ferguson hanno risposto la doppietta messa a referto nella ripresa da Aleksandr Golovin e la rete allo scadere di Guillermo Maripan.

LA CRONACA

BOLOGNA: Skorupski (60′ Ravaglia); De Silvestri (60′ Corazza), Beukema (60′ Bonifazi), Lucumi (75′ Stivanello), Sosa (63′ Lykogiannis); Ferguson (60′ Moro), Schouten (60′ Aebischer), Dominguez (75′ El Azzouzi); Pyyhtia (75′ Urbanski), Arnautovic (60′ Zirkzee), Raimondo (75′ Mazia). All.: Motta.

MONACO: Kohn; Matsima, Maripan, Okou; Diatta, Matazo, Fofana, Oliveira; Akliouche, Golovin (80′ Efekele); Ben Yedder. All.: Hutter.

ARBITRO: Volpi.

MARCATORI: 4′ Raimondo (B), 12′ Ferguson (B), 53′ Golovin (M), 74′ Golovin (M), 90′ Maripan (M).